Erik Reyes, subdirector de Operaciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), anunció que se prevé “drásticas sanciones” para los responsables del triple choque entre buses del Metropolitano ocurrido en la estación Angamos, que dejó 45 heridos. No obstante, precisó que aún no se ha determinado cómo se originó el accidente.

“En tránsito normalmente siempre se dice que el que choca por atrás es el responsable, pero igual hay que iniciar las indagaciones correspondientes. La Policía está realizando su trabajo y nosotros, por nuestro lado, como ATU, vamos a realizar las indagaciones para esclarecer perfectamente este tema y sancionar drásticamente si es que lo corresponde”, declaró a RPP.

Reyes también destacó que los buses del Metropolitano cuentan con un sistema de control de velocidad, lo cual será un elemento clave en las investigaciones que realizará la ATU. Además, aseguró que el SOAT se activó de inmediato para cubrir la atención médica de los heridos.

“Entiendo que los buses tienen un control de velocidad, pero como ya mencioné, eso está como investigación en desarrollo. Es la primera vez que se reporta en este sistema (del Metropolitano)”, agregó.

Surquillo: Triple choque de buses del Metropolitano deja 45 heridos en la Vía Expresa

Un accidente de tránsito ocurrido este martes en la estación Angamos del Metropolitano, en Surquillo, dejó al menos 45 personas heridas y generó la suspensión temporal del servicio en este punto y en otras estaciones aledañas.

El siniestro se produjo cuando tres buses de la ruta troncal colisionaron, provocando daños materiales considerables y obligando a desviar las operaciones, informó Canal N.

Tras el impacto, agentes de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo General de Bomberos acudieron a la zona para brindar atención inmediata a los pasajeros afectados.

Según informes preliminares, los heridos fueron atendidos inicialmente en la vía, a la espera de la llegada de ambulancias. Testigos señalaron que varios pasajeros permanecieron sentados en el pavimento mientras recibían auxilio. Posteriormente, fueron trasladados a diferentes centros de salud.

El Ministerio de Salud informó que personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) se desplazó de inmediato para atender la emergencia.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) indicó que se activó el protocolo de emergencia con el fin de atender a las víctimas y restablecer el servicio lo antes posible. Asimismo, se dispuso que otras unidades del Metropolitano utilicen un carril de la Vía Expresa para continuar sus recorridos.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud del choque, en particular la parte delantera de uno de los buses, que resultó seriamente dañada.

El accidente ocasionó un fuerte congestionamiento vehicular en la Vía Expresa, sobre todo en el sentido de Sur a Norte, lo que agravó la circulación en horas de alta demanda.