La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los cuatro perros retirados del terminal Naranjal se encuentran en buen estado de salud en un albergue ubicado en Ancón.

Según una publicación institucional, los canes: Toby, Panda, Luna y Lalo, reciben alimentación adecuada, controles veterinarios y monitoreo permanente para garantizar su bienestar físico y emocional.

Los animales permanecerán de manera temporal en este refugio mientras se gestiona su adopción.

💚🐶🐕Los cuatro perritos—Toby, Panda, Luna y Lalo— se encuentran en buen estado de salud y bajo el cuidado permanente. Actualmente reciben alimentación adecuada, controles veterinarios y monitoreo para garantizar su bienestar físico y emocional. pic.twitter.com/B96uwEJHyP — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) February 24, 2026

Retiro generó reclamos ciudadanos

El traslado se realizó la mañana del 21 de febrero en los exteriores de la estación Naranjal del Metropolitano, en el distrito de Independencia.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a los animales siendo colocados en jaulas por personal de la ATU, lo que generó indignación entre voluntarios y colectivos ciudadanos.

La agrupación Patitas de Naranjal señaló en un comunicado que no fue informada previamente del traslado ni del destino de los perros. El 23 de febrero, vecinos manifestaron que desconocían el paradero de los animales hasta la confirmación oficial.

Justificación de la medida

La ATU indicó que la decisión fue técnica y responsable, al considerar que una estación de transporte masivo no es un entorno adecuado para la permanencia de animales.

La entidad mencionó riesgos como posibles mordeduras, atropellos y problemas sanitarios como parte de los argumentos para efectuar el retiro.

Finalmente, precisó que los perros permanecerán en el albergue hasta encontrar un hogar definitivo.