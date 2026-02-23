La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao retiró a cuatro perros que permanecían en los alrededores de la estación Naranjal del Metropolitano, sin informar previamente a las personas que se encargaban de su cuidado. La intervención generó indignación entre vecinos y colectivos animalistas, quienes denunciaron la falta de comunicación y transparencia sobre el destino de los animales.

La acción se llevó a cabo de manera sorpresiva en el distrito de Independencia y quedó registrada en videos difundidos en redes sociales. En las imágenes se observa cómo los perros son colocados en jaulas y trasladados en vehículos, lo que despertó preocupación por las condiciones del operativo.

Los canes retirados, identificados como Panda, Tobi, Luna y Lalo, eran de carácter dócil y de edad avanzada, según relataron sus cuidadoras. Desde hace varios años recibían atención diaria de vecinas organizadas en el colectivo Patitas de Naranjal, quienes se encargaban de su alimentación y cuidado sanitario.

Tras el retiro, las cuidadoras afirmaron que ninguna autoridad les brindó información sobre el paradero de los animales. Esta falta de respuesta incrementó el temor de que los perros se encuentren en condiciones inadecuadas o hayan sido separados sin garantías de protección.

Como reacción a lo ocurrido, las integrantes de Patitas de Naranjal convocaron a un plantón para este 22 de febrero a las 4:00 p. m. La protesta se realizará en los exteriores de la estación Naranjal con el objetivo de exigir información sobre los animales.

Asimismo, anunciaron que el 23 de febrero a las 7:30 a. m. realizarán un acto simbólico frente a la sede de la ATU. Con esta acción buscan solicitar una reunión formal y plantear soluciones conjuntas que prioricen el bienestar animal.

Las cuidadoras destacaron que, antes del retiro, los perros se encontraban bajo supervisión constante. Además, subrayaron que estaban esterilizados, desparasitados y recibían alimentación diaria, además de mantener limpia la zona donde permanecían.

Ante la indignación desatada, la ATU emitió un comunicado este domingo por la tarde para anunciar que los animales fueron derivados a un albergue. Sin embargo evitaron precisar el nombre del centro En ese sentido indicaron que retirar a los animales del lugar no ataca el problema de fondo. Mientras tanto diversos usuarios en redes sociales exigen que se amplíe la información para tener mayor conocimiento sobre el destino de las mascotas.