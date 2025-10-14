Después de más de cinco años de ocupación informal, la Municipalidad de El Agustino, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), logró recuperar un tramo clave de la avenida Nicolás Ayllón, que había sido invadido por comerciantes ambulantes, recicladores y actividades ilegales.

El operativo se desarrolló en la cuadra 2 de esta vía, donde durante años se concentró el caos vehicular y la inseguridad. Según informaron las autoridades, la zona fue ocupada tras el cierre parcial por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, lo que facilitó la instalación de puestos improvisados, quema de cables para extracción de cobre y consumo de alcohol en la vía pública.

“Era imposible pasar. Teníamos que hacer maniobras arriesgadas para cruzar esta parte. Ahora podemos circular con tranquilidad”, relató un conductor de mototaxi tras la intervención.

Durante el operativo, se retiraron estructuras metálicas, restos de basura y escombros, y se liberó completamente la pista para el tránsito vehicular y peatonal. El proceso fue ejecutado de manera conjunta por el personal de fiscalización, Serenazgo y la PNP, y se desarrolló sin mayores incidentes, aunque algunos ocupantes mostraron resistencia.

Vecinos piden mantener el control

Los residentes de la zona manifestaron su alivio y agradecieron la acción de las autoridades, aunque pidieron que se mantenga la vigilancia permanente para evitar una nueva invasión.

“Esperamos que las autoridades no bajen la guardia. Esta vía es la entrada al distrito y no puede volver a caer en el abandono”, señaló una vecina.

Pese a la recuperación, todavía se reporta la presencia de un pequeño grupo de personas en los límites con La Victoria, donde persisten algunas ocupaciones informales. La municipalidad anunció que continuará con los operativos en los próximos días hasta liberar completamente el tramo.

Además, se implementará un plan de formalización del comercio ambulatorio para ofrecer alternativas laborales a quienes fueron retirados, junto con mayor vigilancia municipal en el área recuperada.

La avenida Nicolás Ayllón es una de las principales vías de ingreso a El Agustino y conecta con zonas estratégicas del oriente limeño. Su recuperación representa no solo un alivio para los vecinos, sino también un avance en la lucha contra la informalidad y la inseguridad urbana.