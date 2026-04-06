Dos jóvenes continúan internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras la avalancha registrada durante un banderazo en la tribuna sur del Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, ocurrido el viernes 3 de abril, que dejó como saldo un fallecido y decenas de heridos.

El Ministerio de Salud informó que ambos pacientes permanecen hospitalizados en el Hospital Nacional Dos de Mayo, ubicado en el Cercado de Lima, en estado crítico y con pronóstico reservado.

El viceministro de Prestaciones y Aseguramiento del Minsa, Luis Melchor Loro, confirmó que los jóvenes reciben atención especializada permanente debido a la gravedad de sus lesiones.

Cuatro menores siguen en observación médica

Además de los pacientes en UCI, el viceministro informó que cuatro menores de edad continúan bajo observación médica en el mismo hospital.

Las autoridades sanitarias indicaron que los familiares habían expresado preocupación por una presunta falta de medicamentos y exámenes; sin embargo, el sector Salud aseguró que la cobertura médica está garantizada para todos los afectados.

Asimismo, se informó que los heridos que permanecían en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza y en el Hospital de Emergencias Pediátricas ya fueron dados de alta.

Por otro lado, cuatro jóvenes continúan recibiendo atención médica en una clínica privada del distrito de La Victoria.

Avalancha dejó un fallecido y 39 heridos

Según las primeras investigaciones, la emergencia se produjo por la gran cantidad de hinchas que se congregaron en la tribuna sur del estadio, lo que provocó una estampida.

Las autoridades reportaron que el incidente dejó un fallecido y 39 heridos.

Tras el hecho, la Municipalidad Distrital de La Victoria informó sobre la clausura del Estadio Alejandro Villanueva, señalando que no se había autorizado la realización de ningún evento en el recinto ni en sus alrededores.

Alianza Lima buscará levantar la clausura del estadio

De acuerdo con información difundida por RPP Noticias, el club Alianza Lima presentará una medida cautelar ante las autoridades correspondientes con el objetivo de levantar la clausura del estadio.

Previamente, el club indicó que el banderazo realizado el viernes 3 de abril fue promovido por la propia hinchada y no fue organizado ni autorizado por la institución.