Al menos dos personas resultaron heridas luego de un ataque a balazos contra unidades de transporte público en la cuadra uno de la avenida Argentina, en el Cercado de Lima, la noche del domingo.

El atentado fue perpetrado por sujetos a bordo de una motocicleta que dispararon contra vehículos estacionados en un paradero informal.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 p.m. en un punto de partida de rutas hacia San Martín de Porres y el Callao.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Loayza, donde permanecen bajo observación médica.

De acuerdo a América Noticias, en la zona había al menos siete unidades con pasajeros y comerciantes que se vieron obligados a refugiarse para evitar ser alcanzados por los disparos.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que los atacantes llegaron y abrieron fuego, y luego fugaron.

Peritos de Criminalística recogieron evidencias en el lugar, mientras agentes de la Depincri iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.