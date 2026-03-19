Una balacera registrada poco antes de la medianoche en el distrito de San Juan de Lurigancho dejó como saldo un fallecido y dos personas heridas.
El ataque ocurrió en una losa deportiva del asentamiento humano Las Casuarinas de Nueva Vida, donde un grupo de jóvenes se encontraba reunido.
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Víctima mortal y heridos
La víctima fue identificada como Eddy Wilder García Julca (19), quien falleció debido a múltiples impactos de bala.
Los heridos son:
- Rayder Bardales Domínguez (23)
- Un menor de 17 años
Ambos fueron trasladados al hospital de San Juan de Lurigancho para recibir atención médica.
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Más de 15 disparos y posible móvil
Según testimonios de vecinos, tres sujetos armados irrumpieron en el lugar y realizaron más de 15 disparos contra un presunto hincha de Universitario de Deportes.
Las primeras hipótesis apuntan a que el ataque estaría vinculado a un enfrentamiento entre barristas.
Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron a la zona para recoger evidencias y testimonios que permitan identificar a los responsables.
Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso.