Una balacera registrada poco antes de la medianoche en el distrito de San Juan de Lurigancho dejó como saldo un fallecido y dos personas heridas.

El ataque ocurrió en una losa deportiva del asentamiento humano Las Casuarinas de Nueva Vida, donde un grupo de jóvenes se encontraba reunido.

Víctima mortal y heridos

La víctima fue identificada como Eddy Wilder García Julca (19), quien falleció debido a múltiples impactos de bala.

Los heridos son:

Rayder Bardales Domínguez (23)

(23) Un menor de 17 años

Ambos fueron trasladados al hospital de San Juan de Lurigancho para recibir atención médica.

Más de 15 disparos y posible móvil

Según testimonios de vecinos, tres sujetos armados irrumpieron en el lugar y realizaron más de 15 disparos contra un presunto hincha de Universitario de Deportes.

Las primeras hipótesis apuntan a que el ataque estaría vinculado a un enfrentamiento entre barristas.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron a la zona para recoger evidencias y testimonios que permitan identificar a los responsables.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso.