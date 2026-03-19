El hecho ocurrió en Las Casuarinas de Nueva Vida y estaría vinculado a una presunta pelea entre barristas de fútbol. (Imágenes de TV Perú)
El hecho ocurrió en Las Casuarinas de Nueva Vida y estaría vinculado a una presunta pelea entre barristas de fútbol. (Imágenes de TV Perú)

Una balacera registrada poco antes de la medianoche en el distrito de San Juan de Lurigancho dejó como saldo un fallecido y dos personas heridas.

El ataque ocurrió en una losa deportiva del asentamiento humano Las Casuarinas de Nueva Vida, donde un grupo de jóvenes se encontraba reunido.

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Víctima mortal y heridos

La víctima fue identificada como Eddy Wilder García Julca (19), quien falleció debido a múltiples impactos de bala.

Los heridos son:

  • Rayder Bardales Domínguez (23)
  • Un menor de 17 años

Ambos fueron trasladados al hospital de San Juan de Lurigancho para recibir atención médica.

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Más de 15 disparos y posible móvil

Según testimonios de vecinos, tres sujetos armados irrumpieron en el lugar y realizaron más de 15 disparos contra un presunto hincha de Universitario de Deportes.

Las primeras hipótesis apuntan a que el ataque estaría vinculado a un enfrentamiento entre barristas.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron a la zona para recoger evidencias y testimonios que permitan identificar a los responsables.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso.

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