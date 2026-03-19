Al grito de: ¡Alto, Policía!, dos presuntos ladrones de cobre fueron detenidos en el distrito de El Agustino, en Lima, luego que centenares de vecinos reportaran constantes cortes de energía eléctrica, sobre todo en inmediaciones de la urbanización La Corporación.

La detención se registró en la intersección de las calles Eduardo Astete y José Quiñones, frente a la plaza de armas de El Agustino. En el lugar, dos varones fueron intervenidos por policías terna, quienes descendieron de dos camionetas para apresar a los imputados.

Como se ve en imágenes obtenidas en exclusiva por este medio, los detenidos vestían chalecos y pantalones de faena, similares a los utilizados por compañías eléctricas. Ambos fueron reducidos, esposados y subidos a una camioneta de la Policía.

Hasta el lugar llegó un representante del Ministerio Público, quien corroboró la intervención y la inmovilización de varios cables conteniendo cobre, los mismos que ya estaban trozados.

Se supo que al momento de la intervención, los sospechosos no habrían mostrado ninguna identificación oficial que los acredite como trabajadores de alguna empresa eléctrica o similar. Las investigaciones siguen su curso.