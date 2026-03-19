El transporte público en Lima y Callao enfrenta una crisis operativa tras el incremento de la criminalidad. Según Héctor Vargas, las empresas operan actualmente con menos del 50% de sus flotas debido a las extorsiones.

“Si tengo 50 unidades, solo están trabajando entre el 30% y 40%”, señaló el dirigente en RPP.

Extorsiones afectan ingresos y sostenibilidad

El representante de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano advirtió que la inseguridad no solo está cobrando vidas, sino que también está afectando directamente la economía del sector.

Las empresas no pueden cumplir con sus obligaciones financieras, incluyendo el pago de créditos adquiridos para renovar sus flotas.

“El flujo de caja ahora es captado por múltiples bandas criminales”, afirmó Vargas.

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Riesgo de paro indefinido en toda la capital

El gremio no descarta una paralización total del servicio.

Vargas advirtió que el 100% de las empresas de transporte en Lima y Callao podría ir a un paro indefinido si no se adoptan medidas inmediatas.

La advertencia surge tras recientes ataques, como el ocurrido en San Juan de Miraflores, donde un atentado contra una unidad de transporte dejó tres fallecidos.

Crisis financiera y quiebra de empresas

La reducción de operaciones ha llevado a algunas empresas a devolver sus vehículos a los bancos o buscar refinanciamientos.

El dirigente advirtió que el sistema podría colapsar si continúa la actual situación.

“Si no se toman medidas inmediatas, vamos a quebrar todos y la ciudad se quedará sin transporte”, alertó.

Cuestionamientos a medidas de seguridad

Vargas también criticó la falta de implementación de medidas anunciadas por el Estado.

Entre ellas:

Instalación de cámaras de seguridad en buses

Creación de unidades especializadas contra el crimen

Según indicó, estas iniciativas no se concretaron por falta de presupuesto y coordinación entre entidades.