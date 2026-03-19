Un incendio se registró la noche del 18 de marzo en un almacén de reciclaje ubicado en la zona de Jicamarca, en el distrito de Lurigancho-Chosica.

La emergencia, que se inició alrededor de las 11:00 p. m., movilizó a más de 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que trabajaron durante varias horas para controlar las llamas.

🚨 #LOÚLTIMO | Incendio de gradnes proporciones en la Calle Media Luna, Jicamarca, Lurigancho. Nueve unidades de los bomberos en camino. pic.twitter.com/UmtNtvbxt2 — Roger García (@RogerAderly) March 19, 2026

Almacén sería clandestino y sin medidas de seguridad

Durante la inspección del recinto, los bomberos advirtieron que el establecimiento no contaba con:

Extintores

Señalización de evacuación

Sistemas básicos contra incendios

Estas condiciones hacen presumir que el local operaba de manera informal y sin licencia de funcionamiento.

El almacén tenía una extensión aproximada de 1000 metros cuadrados.

Material inflamable facilitó propagación

Según los bomberos, en el interior se hallaron materiales altamente inflamables como:

Botellas plásticas

Pinturas

Tecnopor

“Se trata de material que se incendia y se propaga rápidamente”, indicó un representante de la compañía durante la emergencia.

Incendio fue confinado y no se reportan víctimas

Las autoridades informaron que el incendio fue confinado tras varias horas de trabajo.

La remoción de escombros tomó al menos tres horas adicionales.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas; sin embargo, el siniestro representó un riesgo para los vecinos de la zona.

Las autoridades no descartan iniciar investigaciones para determinar responsabilidades, especialmente por las condiciones en las que operaba el almacén.