Dos mujeres perdieron la vida y dos hombres resultaron heridos luego de un ataque armado registrado durante la madrugada al interior de una quinta ubicada en la cuadra 7 del jirón Amazonas, en Barrios Altos, Cercado de Lima. El hecho es investigado por la Policía Nacional, que busca determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables.

De acuerdo con la información recogida por Latina Noticias, las cuatro personas se encontraban reunidas bebiendo licor dentro del inmueble cuando un sujeto ingresó al lugar. Sin intercambiar palabras con las víctimas, el atacante abrió fuego y, tras cometer el crimen, escapó en una motocicleta junto a un cómplice con rumbo desconocido.





¿Qué pasó con las víctimas?

Como consecuencia del ataque, las dos mujeres fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos. En tanto, los dos hombres sobrevivientes fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde permanecen internados con pronóstico reservado.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las personas fallecidas ni de los heridos. Las diligencias continúan mientras se recopila información que permita esclarecer lo ocurrido.

Agentes de la Comisaría PNP San Andrés acudieron al lugar de los hechos para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. El personal policial realizó las primeras pericias y la recolección de evidencias y no se descarta que el hecho esté relacionado con un ajuste de cuentas o con disputas entre organizaciones dedicadas a la comercialización de droga.

Las autoridades señalaron que todas las hipótesis serán evaluadas conforme avancen las diligencias y los resultados de las pericias. La identificación de las víctimas y la ubicación de los responsables forman parte de las acciones que continúan a cargo de la Policía Nacional.