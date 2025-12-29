Gisela Ortega, la mujer que fue quemada por su pareja permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos tras el atentado en Barrios Altos. De acuerdo con información policial, el agresor fue identificado como Rafael Félix Hilario Guido, quien actualmente se encuentra no habido y es buscado por la Policía Nacional por el presunto delito de intento de feminicidio.

El hecho ocurrió dentro de una quinta ubicada en la cuadra 12 del jirón Áncash. Las imágenes captadas por una cámara de vigilancia muestran que el sujeto agredió físicamente a la mujer minutos antes de prenderle fuego. Según las autoridades, la víctima había sido golpeada y roseada antes de que se produjera el ataque con material inflamable.

Tras el hecho, Gisela Ortega logró salir del inmueble con graves quemaduras para pedir ayuda, lo que permitió que vecinos y transeúntes alertaran a los servicios de emergencia.

Lucha por su vida

Tras el ataque, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Arzobispo Loayza, donde fue ingresada al área especializada en pacientes con quemaduras.Fuentes médicas señalaron que su estado es delicado, debido a la gravedad de sus lesionaes y que se encuentra bajo monitoreo constante, mientras los especialistas evalúan su evolución clínica.

Familiares y personas cercanas a la víctima indicaron que el ataque no fue un hecho aislado. Según su entorno, Gisela Ortega habría sido víctima de agresiones constantes por parte de su pareja, situación que se agravó hasta culminar en el ataque ocurrido durante las celebraciones de Navidad.

La familia exige que el caso no quede impune y que las autoridades aceleren la captura del agresor.

Policía intensifica búsqueda del sospechoso

La Policía Nacional confirmó que Rafael Félix Hilario Guido huyó tras cometer el ataque y continúa siendo buscado. Se han activado operativos para dar con su paradero y se solicitó el apoyo de la ciudadanía para brindar cualquier información que permita ubicarlo.

Mientras tanto, el Ministerio Público ya inició las investigaciones correspondientes por el presunto delito de tentativa de feminicidio.