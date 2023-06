Desde la azotea del Centro de Acogida Residencial (CAR) San Antonio de Bellavista, en el Callao, menores de edad denunciaron que son maltratados constantemente. El hecho quedó registrado por vecinos de la zona, el último fin de semana.

“Si pueden entrar, van a ver dónde están las inyecciones con los que dopan a los niños. Hay una cabina por allá donde hay bastantes amarras para amarrar a los niños”, se oye decir a una de las niñas.

Mientras que en otro video difundido por ATV Noticias, se ve a un menor queriendo escapar por debajo de la reja principal. “Nos amarran a la cama. Por eso me escapo, me dan pastillas para dormir”, denuncia.

Según vecinos de la zona, no es la primera vez que los niños tratan de escapar del albergue. “Lo que suponemos es que se maltratan a los niños, para que quieran huir. Hay niños que se han escapado. Los gritos también vienen de la espalda, donde pueden ir y preguntar”.

“Yo pienso que en cualquier momento va a ver una desgracia con los niños y no van a decir nada. Callados pueden sacarlos en la madrugada escondidos y uno no sabe nada”, señaló una vecina.

MIMP se pronuncia

En diálogo a TV Perú Noticias, la directora Ejecutiva del Inabif, María del Carmen Barragán, indicó que la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, se apersonó al albergue para iniciar las investigaciones.

“Este CAR tiene 29 años y nunca ha tenido denuncias”, sostuvo. Además, señaló que hace 10 días visitó y dialogó con los 69 niños, niñas y adolescentes acogidos en el albergue, quienes no le reportaron ningún hecho de violencia.

“Yo cuando voy me entrevisto sola con ellos. No he escuchado ningún tipo de maltrato. Por eso es que me preocupa sobremanera. Vamos a iniciar las investigaciones para ver qué pasó”, aseveró.

