El comandante general del Cuerpo de Bomberos, Juan Carlos Morales, indicó que hoy, lunes 10 de marzo, terminan sus labores al mando de las operaciones contra el incendio en Barrios Altos.

“Nuestras labores al mando de la emergencia culminan hoy porque no podemos extinguirlo (el incendio) totalmente por las dificultades ya expuestas en cuanto a las estructuras colapsadas y eso ya le corresponde a otra instancia, como es el Ministerio de Vivienda”, declaró para Exitosa.

Luego de una semana de arduo trabajo, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú aseguran que este lunes culminarán sus labores evaluación y mando en dicho siniestro.

En ese sentido, Morales dijo que le corresponde al Ministerio de Vivienda asumir el liderazgo para la demolición y retiro de escombros en dicha zona.

“Nuestras labores deben culminar hoy día. Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a retirar, sino que le vamos a transferir el mando para que hagan las tareas -que no le corresponden al Cuerpo Bomberos- a otras instituciones”, manifestó.

Gobierno evalúa estado de emergencia en Barrios Altos tras incendio que duró casi una semana

El Gobierno de Dina Boluarte evalúa declarar en estado de emergencia a Barrios Altos tras el incendio ocurrido el 3 de marzo, el cual dejó a varias familias damnificadas y causó graves daños estructurales en la zona. Según informó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, el lunes 10 de marzo podría iniciarse el proceso de declaratoria con el fin de acelerar la atención a los afectados y la reconstrucción del área.

El estado de emergencia permitiría la disposición de recursos adicionales, la implementación de acciones rápidas para demolición de estructuras inestables, reubicación de damnificados y reforzamiento de la seguridad en la zona afectada. Whittembury aseguró que tanto el Gobierno como la Municipalidad Metropolitana de Lima están comprometidos en brindar una respuesta rápida y efectiva.

“El día de hoy inicien los procedimientos para la declaratoria de estado de emergencia. Esto nos va a permitir disponer de los recursos presupuestales necesarios para poder trabajar aquí sin ningún problema”, reveló el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ante la prensa.

Demolición de estructuras dañadas

Las autoridades informaron que el miércoles se emitirá el informe final sobre la demolición de los edificios más afectados. Se estima que al menos tres estructuras gravemente dañadas serán removidas con maquinaria especializada en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos y la municipalidad.

El ministro Whittembury explicó que la magnitud del incendio se vio agravada por la informalidad en las construcciones de Barrios Altos, muchas de las cuales no cumplían con los estándares de seguridad. No obstante, destacó que los edificios que sí fueron construidos bajo el Reglamento Nacional de Edificaciones no sufrieron daños significativos.

Apoyo a los damnificados

Como parte del plan de recuperación, el Ministerio de Vivienda implementará el Bono de Arrendamiento Excepcional (BAE) de S/500 mensuales por dos años. Este subsidio permitirá que las familias afectadas accedan a una vivienda temporal mientras se desarrolla una solución urbanística definitiva para la zona.