Las autoridades del Ministerio Público vienen investigando la muerte de dos personas cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de un departamento ubicado en un edificio de la avenida República de Portugal, en Breña. El caso quedó a cargo de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima–Breña–Rímac–Jesús María, que abrió una pesquisa preliminar por presunto homicidio.

Según la información inicial, la víctima identificada como Katerin Zambrano, ciudadana venezolana, fue hallada en el suelo de la sala con signos de violencia. En la misma vivienda, Daniel Alexander Arbañil Tejeda fue encontrado sin vida sobre una cama, aparentemente con un disparo en la boca. En el cuarto también se ubicó un arma de fuego.

El equipo fiscal que llegó al lugar levantó rastros dactilares, casquillos y otros elementos que servirán para reconstruir lo ocurrido. Los cuerpos fueron llevados a la Morgue Central de Lima para los exámenes correspondientes.

HIPÓTESIS

Paralelamente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que viene ofreciendo acompañamiento legal y psicológico a los deudos mientras se evalúa la hipótesis de un feminicidio seguido de suicidio. De acuerdo con esta versión preliminar, el hombre sería la pareja de Zambrano.

La alerta se generó cuando la hija de la mujer acudió al departamento al no recibir respuesta de su madre. Vecinos señalaron que el sujeto habría ingresado al inmueble el 26 de noviembre y que no volvió a ser visto. La mujer llevaba apenas dos semanas viviendo en el edificio, comentaron los residentes.