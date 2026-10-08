Los asistentes a los conciertos de BTS en Lima contarán con una opción adicional para retornar a sus hogares, luego de que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunciar a la ampliación del horario de los servicios B y C del Metropolitano hasta la medianoche .

La medida busca facilitar el desplazamiento del público tras los conciertos en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Este miércoles 7 de octubre, así como el viernes 9 y sábado 10, el servicio B permitirá continuar el viaje hacia Lima Norte, mientras que el servicio C facilitará el traslado hacia Lima Sur. Los usuarios también podrán conectar desde la estación Dos de Mayo con rutas de transporte público que circulan por la avenida Óscar R. Benavides (Colonial).

Después de la medianoche, los asistentes todavía podrán utilizar el servicio Lechucero, que mantendrá sus recorridos y paradas habituales. La ATU recomendó a los usuarios organizar su retorno considerando los horarios y puntos de embarque habilitados.

Como parte del operativo especial, alrededor de 200 buses estarán disponibles a la salida de cada concierto. De este total, 180 pertenecen a 17 empresas de transporte regular autorizado y cubrirán rutas hacia Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y el Callao, mientras que otros 25 buses del Corredor Rojo atenderán recorridos hacia San Miguel, San Isidro, Ate y otros puntos.

Personal de orientación, fiscalización y operación de la ATU será desplegado en los puntos de embarque para guiar a los asistentes hacia las unidades según su destino.

La entidad señaló que el operativo contará además con el apoyo de la Policía Nacional para garantizar una salida ordenada y segura del público y sus familiares.

📍 Acércate a nuestros orientadores, infórmate y planifica tu regreso. 🫰 Más información: https://t.co/as6FwqCT4O https://t.co/vgtxwDD5J0 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 7, 2026

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad