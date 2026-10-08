BTS realizó este miércoles 7 de octubre la prueba de sonido previa a su primer concierto en Lima, como parte de las actividades contempladas para los seguidores que adquirieron el paquete Soundcheck VIP.

La agrupación surcoreana se encuentra en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde ofrecerá su esperado espectáculo desde las 8 p. m.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a los integrantes de BTS durante este momento previo al concierto , que permitió a los asistentes con acceso VIP presenciar parte de la preparación del grupo antes del inicio del show.

El Latin America Soundcheck VIP Package incluyó el ingreso anticipado al recinto, acceso a la prueba de sonido, ubicación en Campo Acceso A, un registro exclusivo, un artículo de regalo y un laminado con lanyard, además de la posibilidad de adquirir merchandising antes de la presentación.

Miles de seguidores llegaron desde las primeras horas a los alrededores del estadio San Marcos. Para esta primera fecha, el registro de los asistentes al soundcheck estuvo habilitado hasta las 2 p. m., mientras que el ingreso del público de campo comenzó a las 4 p. m. y el de las tribunas, desde las 5 p. m.

El concierto de este miércoles marca el primer show de BTS en Perú y forma parte de su gira mundial “ARIRANG”. La agrupación también se presentará en San Marcos el viernes 9 y sábado 10 de octubre.

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