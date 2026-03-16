En Villa El Salvador, la familia de Gonzalo Moreno Flores, un joven de 21 años pide ayuda, luego que fuera arrastrado por el mar en Punta Negra.

El estudiante de octavo ciclo de ingeniería civil ingresó al mar para pescar el último sábado en la playa Playa Las Pocitas, pero debido al fuerte oleaje no logró salir del agua. Según sus familiares, el hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana. Desde entonces, su paradero es desconocido.

Solo hallaron algunas pertenencias

Tras el incidente, pescadores de la zona y personal de rescate iniciaron la búsqueda del joven.

Sin embargo, hasta el momento solo se han encontrado algunas pertenencias en la orilla, mientras su cuerpo continúa desaparecido luego de dos días de intensas labores de rastreo.

Las operaciones se han visto complicadas por las condiciones climáticas y el fuerte oleaje, informaron las autoridades.

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Familia denuncia presunta negligencia

Los familiares de Gonzalo Moreno Flores denunciaron una presunta negligencia por parte del Serenazgo de Punta Negra durante los primeros minutos de la emergencia.

De acuerdo con su testimonio, un pescador local se ofreció a rescatar al joven de inmediato, pero la unidad municipal que llegó al lugar no contaba con una boya ni implementos básicos de salvamento.

Según indicaron, se perdieron minutos valiosos esperando el equipo necesario mientras el joven aún era visible en el mar.

Además, los parientes afirmaron que se les prometió el uso de un dron para la búsqueda, pero el dispositivo no fue utilizado porque el encargado no se encontraba de turno.

Solicitan apoyo de buzos y de la Marina

La familia pidió que se intensifiquen las labores de búsqueda aprovechando el descenso de la marea en la zona.

También solicitaron la intervención de Marina de Guerra del Perú y de la capitanía de Pucusana para ampliar el perímetro de rastreo.

Según fuentes oficiales, la Policía de Salvataje se mantiene en alerta, aunque los recursos disponibles son limitados para una búsqueda de esta magnitud.

Comunidad de pescadores se suma a la búsqueda

Mientras continúan las labores, pescadores de la zona han decidido apoyar de manera voluntaria en el rastreo.

La familia describe a Gonzalo Moreno Flores como un joven dedicado a sus estudios universitarios y amante de la pesca deportiva.

Su padre pidió a las autoridades no abandonar el caso y continuar las operaciones hasta lograr recuperar el cuerpo de su hijo.