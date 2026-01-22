El presunto asesino de la mujer hallada dentro de un colchón en el distrito de San Martín de Porres fue capturado en Ecuador, reveló el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP Víctor Revoredo.

La detención se produjo durante un operativo de la Policía ecuatoriana en el sur de Guayaquil , inicialmente dirigido a capturar al autor del asesinato de un agente policial. En ese contexto, fue intervenido un segundo sujeto, de 24 años, quien sería el responsable del crimen ocurrido en Lima.

Según el general PNP Víctor Revoredo, el detenido habría confesado su participación y señalado que la víctima se resistió a una red de trata de personas, presuntamente vinculada a organizaciones criminales como “Los Tiguerones” y “Los Lobos”.

La víctima, Jennifer Lisbeth Mendoza Segura, de nacionalidad ecuatoriana, fue hallada sin vida dentro de un colchón abandonado cerca de la avenida Pacasmayo.

Las investigaciones indican que el presunto homicida fugó del Perú por vía terrestre hacia Ecuador tras cometer el crimen, por lo que ya se coordinan acciones para su extradición.

En paralelo, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Darwin Cruz (43), mototaxista que trasladó el colchón con el cuerpo de la víctima y lo abandonó en la zona.

La medida fue solicitada por la Fiscalía de Lima Norte, que lo investiga por homicidio calificado. Las diligencias incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, pericias forenses y actas policiales, lo que permitió su detención en flagrancia mientras continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad de todos los implicados.