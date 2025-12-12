Un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público permitió la captura de 13 presuntos integrantes de la organización criminal Los Intocables de Huacho, dedicada a tramitar licencias de conducir originales utilizando información falsa y burlando los controles del Estado. La intervención se ejecutó de manera simultánea en Huacho, Huaura, Lima y Trujillo.

Brevetes ilegales agravaban accidentes de tránsito en la capital

La desarticulación de esta red cobra especial relevancia en un contexto en el que más de 3 000 personas fallecen al año en el país por accidentes de tránsito. Pese a esa alarmante cifra, la organización operaba facilitando brevetes sin cumplir los requisitos mínimos, comprometiendo directamente la seguridad vial.

De acuerdo con los investigadores, el eje de la operación ilícita se encontraba dentro de la propia Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, donde se habría favorecido la emisión irregular de licencias.

Entre los detenidos figura quien sería el cabecilla de la red: José Jorge Chávez Romero, conocido como “Payaso” o “Chávez”. Para sostener la operación criminal, el líder habría montado escuelas de manejo y centros médicos que funcionaban como fachadas para validar exámenes y certificados falsos.

Dos modalidades de cobro para emitir brevetes irregulares

Durante una entrevista con Exitosa, el Gral. PNP Manuel Lozada detalló cómo operaba la organización y cuáles eran sus modalidades de cobro para entregar licencias sin evaluaciones reales.

“Tenían dos formas de operar. Una presencial, llevando a los usuarios a aprobar exámenes médicos, de reglas y de manejo; y otra virtual, usando una silicona con la impresión de las papilas dactilares para entregar licencias sin que el usuario aparezca”, explicó.

Las tarifas dependían de la modalidad y de la situación económica del solicitante:

S/ 2 500 a S/ 4 500 para quienes asistían físicamente a los exámenes manipulados.

para quienes asistían físicamente a los exámenes manipulados. S/ 4 500 a S/ 8 000 para quienes no podían presentarse y requerían el trámite 100 % irregular.

Antecedentes de corrupción comprometen al Gobierno Regional de Lima

La caída de Los Intocables de Huacho se da en un momento de especial escrutinio en la región Lima. Hace pocos días, el Poder Judicial condenó a nueve años y cinco meses de prisión a la gobernadora regional, Rosa Vásquez Cuadrado, por el delito de peculado doloso agravado, tras apropiarse de fondos públicos cuando era alcaldesa de Huarochirí.

La sentencia, que aún podría ser suspendida en última instancia, obliga además al pago de S/ 100 000 por reparación civil. El caso revela un modus operandi similar al de otras redes de corrupción ya conocidas, como Los Dinámicos del Centro.



