Un hombre fue asesinado a balazos frente a la comisaría PNP de Bocanegra, en la intersección de la calle Gamma con el jirón Cajamarca, en el Callao. Durante el ataque, una adolescente de 15 años que lo acompañaba resultó gravemente herida.

Según testigos citados por RPP, el hombre y la adolescente iban a bordo de una motocicleta cuando, en la avenida El Olivar, fueron interceptados por sujetos armados que también se desplazaban en otro vehículo similar, iniciándose así una intensa persecución.

Los sicarios siguieron a sus víctimas por varias cuadras hasta llegar al frontis de la comisaría PNP de Bocanegra. En ese punto, estas chocaron contra un automóvil y cayeron al pavimento, situación que fue aprovechada por los atacantes para disparar contra el hombre.

Ambas víctimas fueron llevadas de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde se certificó la muerte del hombre. En tanto, la adolescente continúa hospitalizada y su estado de salud es reservado.

Agentes de la Policía Nacional del Perú cercaron la zona del crimen, donde los peritos hallaron siete casquillos y dos proyectiles. Identificaron a la víctima mortal como Bryan Saldaña Núñez, de 35 años.

Por la forma en que se produjo el ataque, las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, esta situación deberá ser determinada y esclarecida en el curso de las investigaciones.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z