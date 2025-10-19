Nuevo hecho de violencia enluta al mundo de la música peruana. El salsero Johan Mora (28) y la bailarina Ariaña Cañola (19), integrantes de la agrupación La Timbera Orquesta, fueron víctimas de un ataque a balazos en la zona de Sarita Colonia, en el Callao. A pesar de haber sido trasladados de emergencia al Hospital Carrión, ambos artistas fallecieron poco después.

El trágico atentado se registró la madrugada del domingo en el asentamiento humano Francisco Bolognesi, en la zona de Sarita Colonia. Las víctimas fueron trasladadas de inmediato al Hospital Carrión; sin embargo, los médicos no lograron salvarles la vida.

Se conoció que Johan Mora y Ariaña Cañola habían participado en la animación de un quinceañero momentos antes de ser atacados por sicarios.

En la escena del crimen, la Policía encontró varios casquillos de bala. Entre las principales hipótesis, no se descarta que el ataque esté relacionado con presuntas extorsiones o un posible acto de venganza.

Hace apenas unos días, La Timbera Orquesta había celebrado su tercer aniversario en el Cercado de Lima, acompañada por reconocidas agrupaciones. Nadie imaginó que, poco después, su líder se convertiría en la víctima de un nuevo episodio de violencia.