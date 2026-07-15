Rivaldo Espinoza Goicochea, de 25 años, fue víctima de un ataque armado cuando se encontraba en la puerta de su vivienda, situada en la cuadra 3 del jirón Huáscar, en el distrito chalaco de La Perla.

De acuerdo con RPP, el ataque se produjo apenas 72 horas después de que el joven recuperara su libertad, tras salir del penal Sarita Colonia.

Según el reporte policial, Espinoza Goicochea se encontraba en la puerta de su vivienda cuando fue interceptado por sujetos armados que llegaron a bordo de una motocicleta.

Los vecinos contaron a la Policía que escucharon una ráfaga de disparos y, segundos después, el estruendo del motor del vehículo en la que los atacantes huyeron a toda velocidad con rumbo desconocido.

Tras el ataque, familiares y vecinos auxiliaron de inmediato a Rivaldo Espinoza Goicochea y lo trasladaron al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Al ingresar al establecimiento de salud, los médicos le diagnosticaron un trauma abdominal torácico por proyectil de arma de fuego. Por la gravedad de sus heridos, permanece internado en el área de Trauma Shock con pronóstico reservado.

Efectivos de la comisaría de la jurisdicción y peritos de Criminalística acudieron al lugar del ataque para cercar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Durante la inspección, los especialistas hallaron 11 casquillos de bala esparcidos sobre el pavimento, evidencia que será fundamental para determinar el arma empleada e identificar a los responsables.

Las investigaciones quedaron a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, que buscará esclarecer el móvil del ataque e identificar a los autores. Por las circunstancias del atentado y debido a que la víctima había recuperado su libertad apenas unos días antes, los agentes no descartan que el hecho responda a un presunto ajuste de cuentas o un acto de venganza.