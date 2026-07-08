Un grupo de sicarios abrió fuego contra varias personas que se encontraban reunidas en los exteriores de un local de comidas, en la urbanización Chacaritas, en el Callao. El ataque dejó un muerto y al menos tres personas heridas de bala, en un nuevo episodio de violencia armada en la zona.

Según América Noticias, el atentado ocurrió pasadas la 1:00 a. m. del 8 de julio, en la cuadra 3 de la calle Cuarta, en Chacaritas. En el lugar, un grupo de personas se encontraba reunido en los exteriores de un inmueble, donde se habían instalado un toldo y varias mesas con sillas de plástico.

Los atacantes llegaron a bordo de un vehículo azul y, sin descender de la unidad, dispararon en repetidas ocasiones contra los presentes. Al inspeccionar la escena del crimen, los agentes encontraron al menos 26 casquillos de bala entre los restos de botellas de cerveza consumidas durante la reunión.

La propietaria del establecimiento resultó herida durante el ataque, al igual que varios de sus clientes. Todos fueron trasladados de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica. Sin embargo, un hombre de 36 años falleció debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

Las cámaras de seguridad instaladas en el sector serán clave para las investigaciones, pues podrían permitir la identificación de los atacantes y del vehículo en el que huyeron. Por ahora, las autoridades no han establecido el móvil del crimen, debido a que los familiares de los afectados aseguraron que no habían recibido amenazas ni eran víctimas de extorsión.

El padre de la víctima, de 36 años, aseguró que su hijo trabajaba como chofer de Aduanas y lo describió como una persona tranquila. Consultado sobre el posible móvil del ataque, respondió: “No tengo idea”. Asimismo, informó que su nuera, pareja del fallecido, figura entre las personas que resultaron heridas y sobrevivieron al atentado.