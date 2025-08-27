Cinco personas resultaron heridas tras un violento ataque armado perpetrado contra una vivienda en el asentamiento humano Ciudadela Chalaca, en el Callao.

Entre los heridos, figuran una adulta mayor de 82 años y dos adolescentes de 16 y 17 años, según informaron fuentes policiales a RPP.

Las víctimas estaban saliendo de su vivienda cuando, de manera repentina, fueron interceptadas por sujetos desconocidos que se desplazaban en un automóvil de color plomo.

Sin mediar palabra, los sujetos sacaron sus armas y abrieron fuego de manera indiscriminada contra sus víctimas, para luego huir rápidamente con rumbo desconocido.

Las personas heridas fueron trasladadas al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde recibieron atención médica.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y dieron inicio a las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del violento ataque.

Además, una de las familiares señalaron a dicho medio que las víctimas presentan heridas leves y sus vidas no corren peligro.

“Gracias a Dios, están bien. Los cinco están bien”, expresó la mujer.