Un tráiler que transportaba bloques de concreto se volcó durante la noche del lunes 9 de febrero en la avenida Elmer Faucett, a la altura del paradero Monark, cerca al antiguo aeropuerto Jorge Chávez. El incidente provocó una extensa congestión vehicular, luego de que las autoridades restringieran el tránsito en la vía.

El camión de placa ARY-920 trasladaba separadores de concreto utilizados en la construcción de túneles para el Metro de Lima. Se presume que el vehículo perdió el control tras realizar una maniobra evasiva, motivada por el cierre inesperado de otro automóvil que circulaba a alta velocidad.

Vehículo de carga pesada permanecía hasta esta mañana obstaculizando el tránsito en la avenida Elmer Faucett.

El peso de la carga habría contribuido a la pérdida de control, haciendo que el tráiler quedara volcado sobre la calzada aproximadamente a las 11:30 de la noche. Los separadores cayeron sobre el pavimento, causando graves daños en la superficie de la autopista.

Conductor herido y caos vial

El conductor del tráiler resultó herido y fue trasladado de inmediato a un centro médico cercano. El parabrisas y el área del asiento del conductor también sufrieron daños considerables.

Ante la magnitud del accidente, personal de seguridad de la empresa propietaria del camión y efectivos de la Policía Nacional permanecieron en la zona gestionando el tráfico. Un patrullero bloqueó el acceso al carril central, obligando a los vehículos a utilizar la vía auxiliar, lo que incrementó significativamente el tiempo de desplazamiento hacia el aeropuerto y los distritos cercanos.

Otros vehículos tuvieron que desplazarse por la vía auxiliar ante la restricción de tránsito.

La congestión se agravó durante el horario punta de la mañana, afectando a cientos de conductores que transitan por una de las vías más importantes del Callao. Hasta esta mañana, el tráiler continuaba bloqueando el carril central de la avenida.