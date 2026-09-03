Una vivienda de la urbanización Ciudad del Pescador, en Bellavista, Callao, fue escenario de un hecho que generó preocupación. Sujetos desconocidos dejaron esta mañana una dinamita en la puerta del inmueble, ubicado en la calle 46.

Según RPP, los Vecinos y transeúntes advirtieron la presencia del artefacto y alertaron de inmediato al Serenazgo distrital. El personal municipal acordonó la zona y estableció un perímetro de seguridad mientras esperaba la llegada de agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

Afortunadamente, los agentes especializados consiguieron desactivar el artefacto antes de que detonara, lo que permitió restablecer parcialmente la tranquilidad entre los vecinos de la zona.

Sin embargo, existe otro hecho que mantiene en alerta a los vecinos de Bellavista: la vivienda donde fue dejado el explosivo pertenecería a la familia de un joven que, esta semana, fue víctima de un ataque armado en plena vía pública.

“A la hora de salir, estaba el explosivo con su mecha grande, era un explosivo rojo. Y lo habían dejado en la puerta, pero no estaba prendido. Es como una amenaza”, relató una mujer a dicho medio.

“El nombre de la familia no lo sé, pero sé que vive la familia del chico que lo atentaron hace unos días. [¿Lo han baleado?] Intentaron balearlo”, agregó.

Joven se salvó de morir en ataque armado en el Callao: Sicarios lo interceptaron mientras conversaba con su padre

Un joven de 22 años logró sobrevivir a un violento ataque armado ocurrido en la urbanización Ciudad del Pescador, en el distrito chalaco de Bellavista.

Según fuentes policiales consultadas por RPP señalaron que el joven se encontraba conversando con su padre en la vía pública, en la intersección de las calles 43 y 64, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta aparecieron de manera repentina.

Ante los disparos, padre e hijo corrieron para ponerse a salvo, pero el joven fue alcanzado por los proyectiles y quedó herido. Debido a ello, fue llevado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanece fuera de peligro. Su padre no resultó afectado durante el ataque.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar donde ocurrió el ataque armado y acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes. Durante la inspección, los peritos encontraron cerca de diez casquillos de bala.

Además, los disparos alcanzaron a un vehículo que permanecía estacionado cerca del lugar, ocasionándole daños en la carrocería.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables del ataque y determinar el móvil del crimen.