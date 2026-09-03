La diligencia fue reprogramada para las 4 p. m. y estará a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de Desaguadero.
La diligencia fue reprogramada para las 4 p. m. y estará a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de Desaguadero.

La audiencia de detención preliminar contra Gabriel Mendocilla fue retomada este jueves, luego de que la diligencia fuera postergada.

El caso es visto por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Desaguadero, a cargo del juez Jhonny Puma Quispe.

Mendocilla es investigado por los presuntos delitos de encubrimiento y falsificación de documentos, en el marco del caso Los Pulpos.

Según la información proporcionada sobre la investigación, el detenido habría estado protegiendo y encubriendo al presunto líder de la organización criminal.

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