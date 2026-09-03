La audiencia de detención preliminar contra Gabriel Mendocilla fue retomada este jueves, luego de que la diligencia fuera postergada.
El caso es visto por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Desaguadero, a cargo del juez Jhonny Puma Quispe.
Mendocilla es investigado por los presuntos delitos de encubrimiento y falsificación de documentos, en el marco del caso Los Pulpos.
Según la información proporcionada sobre la investigación, el detenido habría estado protegiendo y encubriendo al presunto líder de la organización criminal.
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