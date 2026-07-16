Los vecinos del jirón Amazonas, en La Perla, permanecieron en alerta tras el hallazgo de una granada de guerra abandonada en el frontis de una casa.

Según RPP, agentes de la Policía Nacional llegaron hasta la vivienda y acordonaron la zona para proteger a los vecinos y transeúntes que circulaban por el lugar.

Posteriormente, personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó hasta la zona, retiró el artefacto de la vivienda y realizó una detonación controlada en un área segura.

Las primeras investigaciones señalan que el artefacto habría sido dejado en la vivienda por presuntos extorsionadores, quienes buscarían intimidar a una de sus posibles víctimas.

Los ocupantes del inmueble evitaron declarar ante la prensa. No obstante, durante las diligencias, la propietaria reveló a las autoridades que una de sus hijas había sido víctima de extorsión, aunque aclaró que actualmente ya no reside en la vivienda.

El hallazgo del explosivo generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes solicitaron a la Policía Nacional y a las autoridades del Callao reforzar el patrullaje preventivo, especialmente ante el estado de emergencia que rige en la provincia constitucional.