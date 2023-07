Callao: Descubren hasta 1.000 títulos falsificados de ‘docentes’ que enseñan en colegios estatales.

Hace una semana, una investigación periodística puso al descubierto a un grupo de sujetos que presentaron títulos falsos de profesores para ser contratados en colegios de Ventanilla (Callao). Sin embargo, un informe de Latina, detalla que la Contraloría y la Fiscalía ha determinado que se han entregado 1.000 títulos falsificados.

Debido a este hecho, Contraloría tiene en su poder los expedientes de los profesores que enseñan en Ventanilla, pero no solo han solicitado el legajo de los docentes, además, de la información brindada por los auxiliares de los colegios.

Estas personas no solo entregaban diplomas falsificados de institutos superiores pedagógicos, la investigación ha demostrado que gran parte de los profesores de arte del Callao tienen el grado de Magíster en Educación. La gran mayoría, supuestamente, terminó sus estudios de Maestría en la Universidad César Vallejo.

Estos falsos profesores obtienen un puesto de trabajo con una segunda modalidad llamada ‘Contrato por Expediente’ que consiste en presentar una gran cantidad de diplomados y certificados de estudios para conseguir la vacante. Pero el documento que vale más es la constancia de haber culminado los estudios de Maestría y con esto obtienen el puesto.

El director de la Ugel Ventanilla, Julio Castillo, aseguró que el personal de su entidad no está involucrado en esta denuncia. “No existiría ningún personal de la UGEL, no hay relación, esto es algo que está afuera, se han puesto de acuerdo entre ellos”, declaró a Latina.

El problema radica cuando estos sujetas aprovechan el término “maestría concluida” que no es lo mismo que “grado obtenido” para conseguir una constancia falsa.

La Universidad César Vallejo le indicó a Latina que ninguna de las personas mencionadas en la investigación, no han obtenido ningún grado académico ni en pregrado ni posgrado en la casa de estudios superiores.