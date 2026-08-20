Con apoyo de la Policía Nacional y maquinaria pesada, la Municipalidad Provincial del Callao recuperó más de 100 metros de espacio público en un tramo de la avenida Venezuela, que permanecía ocupado de manera ilegal.

Según el municipio, la intervención permitió despejar los carriles de la vía auxiliar y recuperar las veredas, “facilitando la circulación y mejorando las condiciones de seguridad y accesibilidad para vecinos, conductores y peatones”.

La comuna chalaca precisó que la intervención se ejecutó en el tramo ubicado entre el óvalo La Perla y la calle Carlos A. Saco, “donde se identificó la ocupación o superposición de áreas destinadas a la vía pública”.

“Las áreas intervenidas estaban vinculadas a Inversiones Euclara S.A., IESA S.A. y la sociedad conyugal conformada por Aldo Eduardo Muller Bull y Zoila Linda Jacobs Bardales”, señaló a través de un comunicado.

La Municipalidad del Callao informó que las labores de recuperación continuarán en la zona y recomendó a los conductores y vecinos utilizar rutas alternas para evitar inconvenientes durante el desarrollo del operativo.

Debido a las labores de demolición, los conductores deben desplazarse por la vía auxiliar para continuar su recorrido, situación que viene generando congestión vehicular en la zona.

La restricción vehicular se aplica en ambos sentidos, desde la avenida Astete hasta el óvalo La Perla, en dirección hacia la avenida Guardia Chalaca.