Un adolescente de 16 años murió luego de ser interceptado y atacado a balazos por sujetos aún no identificados en los alrededores del parque Tiwinza, ubicado en el sector de Sarita Colonia, en la provincia constitucional del Callao.

Según RPP, la víctima caminaba por la zona, donde residía, cuando fue interceptada y sorprendida por varios disparos. Las balas le provocaron graves heridas que, posteriormente, ocasionaron su muerte.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para auxiliar al adolescente y trasladarlo de emergencia al hospital de Ventanilla. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, los médicos de turno confirmaron que ingresó al nosocomio sin signos vitales.

En la zona donde ocurrió el ataque, peritos de criminalística recogieron evidencias balísticas que serán analizadas para determinar cómo ocurrió el homicidio. Durante las diligencias, se hallaron numerosos casquillos de bala esparcidos en el área pública donde se produjo el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los autores del crimen ni determinado el móvil del ataque ocurrido en Sarita Colonia.