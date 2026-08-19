La familia de Mishel Córdova Chávez, de 19 años, sostiene que la joven fue secuestrada y asesinada por su expareja durante el último fin de semana. Posteriormente, según su versión, el cuerpo habría sido abandonado tras ser quemado en una calle poco transitada de La Victoria.

En declaraciones a América Noticias, la madre de la joven relató que la última vez que vio a su hija fue la noche del sábado 15 de agosto. Según contó, Mishel salió junto a su hermana para asistir a una reunión familiar cerca de su vivienda, en el distrito de El Agustino.

“ Se fue al cumpleaños con su hermana... este desgraciado seguro la ha llamado, mi hija ha salido a la esquina no sé con qué engaños y ahí se la llevó y no regresó mi hijita ”, declaró la mamá a dicho medio.

La familia de Mishel Córdova perdió contacto con ella hasta el lunes, cuando se enteró por las noticias del hallazgo de un cuerpo incinerado abandonado en una calle de La Victoria.

“Mi hija terminó su relación. Él la ha hostigado, la ha perseguido, la ha acosado, la ha secuestrado, hemos puesto denuncias por secuestro”, expresó la mujer visiblemente afectada.

Mishel Córdova tenía como meta ingresar a la Escuela de Policías y dedicar su vida a la institución, pero no logró cumplir ese sueño.

Sus restos fueron velados en su vivienda de El Agustino, donde familiares y amigos exigieron justicia y solicitaron a las autoridades intensificar las investigaciones para identificar y ubicar al presunto responsable del crimen.

“Él la ha matado, sus mismos primos lo confirmaron, dicen que se le pasó la mano y la mató a mi hija y que el chico se está fugando”, indicó la madre de la víctima.

Durante la madrugada del lunes 18 de agosto, vecinos y comerciantes encontraron un cuerpo envuelto en llamas entre los desperdicios del pasaje Margarita Vargas, en La Victoria. El lugar se encuentra a unos 50 metros de la avenida Nicolás Ayllón, frente al centro de salud San Cosme.

Una cámara de vigilancia de la municipalidad registró imágenes que ahora son consideradas claves para esclarecer el caso. A las 4:09 a. m., dos mototaxis ingresaron al pasaje y, segundos después, apareció una tercera unidad. La cámara continuó con su recorrido y, momentos más tarde, volvió a enfocar el lugar, donde se observa el cuerpo de Mishel Córdova envuelto en llamas.

A las 4:15 a. m., varios comerciantes se acercaron al lugar y, al descubrir que se trataba de un cuerpo humano, alertaron de inmediato a la Policía.

Las primeras hipótesis apuntan a que Mishel Córdova habría sido maniatada y golpeada antes de que su cuerpo fuera abandonado en el pasaje, ubicado cerca de la avenida Bausate y Meza.