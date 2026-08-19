El Tribunal Constitucional (TC) declaró prescrita la condena de cuatro años de prisión efectiva impuesta al empresario Alan Azizollahoff por su responsabilidad penal en el caso de la desaparecida discoteca Utopía, donde 29 jóvenes perdieron la vida durante un incendio ocurrido el 20 de julio de 2002.

A raíz de esta resolución, el máximo intérprete de la Constitución dejó sin efecto las órdenes de captura nacionales e internacionales que habían sido dictadas contra Azizollahoff.

La defensa legal del empresario presentó una demanda ante el TC para solicitar la prescripción de la condena de cuatro años de prisión efectiva que recibió en 2014 por el delito de homicidio culposo por omisión impropia. El máximo intérprete de la Constitución declaró fundada dicha solicitud.

La sentencia fue ratificada en mayo de 2015, como parte del proceso judicial iniciado tras el incendio registrado en la discoteca Utopía.

El TC también dispuso que Azizollahoff recupere su libertad de tránsito, al considerar prescrita la pena que originó las órdenes de captura.

El incendio ocurrido en la discoteca Utopía el 20 de julio de 2002 dejó 29 jóvenes fallecidos. El caso se convirtió en uno de los procesos judiciales más emblemáticos del país en torno a las condiciones de seguridad y funcionamiento de los locales nocturnos.

Con la resolución del TC, quedan sin efecto las órdenes de captura nacionales e internacionales contra Azizollahoff, debido a que la pena que las sustentaba fue declarada prescrita.