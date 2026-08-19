El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, cuestionó al Gobierno por no haber convocado hasta el momento a los representantes del sector para discutir medidas de seguridad frente a la criminalidad que afecta al transporte público.

Según Vargas, ningún representante del Ejecutivo se ha comunicado con los dirigentes para conocer sus propuestas y evaluar conjuntamente las acciones que podrían implementarse.

“Lamentablemente, hasta el día de hoy, no hemos sido escuchados. Nadie del Ejecutivo se ha dignado en llamarnos para conversar”, afirmó el dirigente en una conferencia de prensa en el Congreso de la República.

Transportistas aseguran que tienen propuestas de seguridad

Vargas sostuvo que los gremios cuentan con planteamientos desarrollados desde el año pasado para enfrentar los problemas de inseguridad que afectan al sector.

Según explicó, existen propuestas de mediano y largo plazo, así como acciones que, a criterio de los transportistas, podrían generar efectos inmediatos en la percepción de seguridad.

No obstante, indicó que antes de volver a presentar sus planteamientos buscan conocer las medidas que prepara el Gobierno y establecer un espacio de coordinación con las autoridades.

“Para poder empezar a trabajar, ambas partes tienen que conocer lo que se está teniendo”, manifestó.

Piden reunión con la presidenta Keiko Fujimori

El representante de los transportistas solicitó establecer un diálogo directo con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para abordar la situación de seguridad que enfrenta el transporte público.

Vargas recordó que la mandataria señaló en su mensaje a la Nación que el orden y la seguridad serían prioridades de su gestión. Por ello, pidió conocer cuáles serán las acciones concretas que impulsará el Ejecutivo.

El dirigente planteó que el Gobierno y los representantes del transporte intercambien información y propuestas antes de definir las medidas que se aplicarán frente a la criminalidad.

Vargas destaca reuniones con senadores y diputados

El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano también agradeció a los senadores y diputados que, según indicó, han recibido a representantes del sector para escuchar sus demandas.

Vargas insistió en que los transportistas esperan ser incluidos en el diálogo con el Ejecutivo y pidió que la situación del sector sea tomada en cuenta dentro de las políticas de seguridad del Gobierno.

“Debe recordar ella que es presidenta de todos los peruanos y nosotros somos parte de ella”, expresó el dirigente al reiterar su pedido de reunión con la mandataria.