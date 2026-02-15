Un ataque a balazos en plena celebración por el Día de San Valentín dejó como saldo un hombre muerto y una mujer herida en la Provincia Constitucional del Callao. El hecho se registró en el jirón Junín, en la zona de Manuel Dulanto, donde se desarrollaba una fiesta vecinal.

Según informó RPP, la reunión transcurría con normalidad cuando un sujeto desconocido, que vestía una polera oscura, llegó al lugar y realizó varios disparos contra uno de los asistentes al evento.

Durante el ataque, una mujer también resultó herida por impacto de bala. Ambas víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital San José del Callao; sin embargo, los médicos confirmaron el fallecimiento del hombre, quien, de acuerdo con los testimonios, se dedicaba a la animación de eventos.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan esclarecer el crimen. Hasta el momento, se conoce que el autor del ataque huyó a bordo de una motocicleta, conducida por un presunto cómplice.