Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticularon la banda criminal ‘Los Malditos de Villa Canta’, dedicada al cobro de cupos a mototaxistas en el distrito de Independencia. En el operativo fueron detenidas cuatro personas, entre ellas un exmiembro del Ejército, señalado como el principal encargado de recaudar el dinero producto de la extorsión.

El presunto cabecilla fue identificado como Jeferson Marcial López (22), quien, de acuerdo con información policial, cobraba tres soles diarios por cada mototaxi perteneciente a las empresas Villa Canta S.A.C. y Américas S.A.C..

Durante su intervención, los agentes encontraron en su poder un cuaderno con apuntes detallados sobre los vehículos extorsionados, lo que evidenciaría el control que ejercía la banda sobre sus víctimas.

En el operativo también fueron detenidas otras tres personas, entre ellas una mujer de 30 años. Asimismo, la Policía incautó dos radios intercomunicadores, que presuntamente eran utilizados para vigilar y marcar a los mototaxistas.

Además, se logró decomisar un kilo de marihuana, que, según las autoridades, iba a ser distribuida bajo la modalidad de menudeo.

El caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que continuará con las diligencias correspondientes. En tanto, los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial del distrito de Independencia para continuar con el proceso de ley.