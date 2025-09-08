Un camión que llevaba un contenedor de cajas de aceite se ha volcado aproximadamente a las 3 de la tarde, según información policial.

De acuerdo con Canal N, el chofer ha resultado con heridas menores, sin embargo, fue trasladado a la clínica.

Asimismo, otro camión de la misma empresa ha alcanzado al camión volcado y se encuentran realizando el traslado de la mercadería.

La concesionaria Lima Expresa está desplegando una grúa para iniciar la remoción de este vehículo, que al parecer se prolongará por un par de horas.

Dicho medio señala que el accidente ocurrió a la altura del mercado Caquetá y el motivo será sometido a una investigación, pero se presume que habría sido por una mala maniobra.

El tráfico está parcialmente restringido por la Panamericana Norte a la altura de Caquetá y no se puede ingresar a la Línea Amarilla, pero desde el Callao está habilitado el pase a los vehículos.

Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/r47eOynsn1 — Canal N (@canalN_) September 8, 2025