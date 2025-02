Luego de permanecer 16 días prófugo, la Policía Nacional capturó en Cañete a Víctor Jesús López Villagómez, acusado de asesinar a una niña de 9 años, hermana menor de su expareja.

Las autoridades hallaron al sujeto en la vivienda de su madrastra, ubicada en el distrito de Nuevo Imperial.

Tras su captura, el detenido fue trasladado a la sede de la División de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Cañete.

Además, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria dictó nueve meses de prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso en contra de López Villagómez.

También, las autoridades siguen recabando pruebas para determinar la responsabilidad del sujeto en el asesinato y poder esclarecer si contó con ayuda para esconderse de la justicia por más de dos semanas.

Hombre es acusado de matar a menor de nueve años

Presunto asesino de niña de 9 años en Cañete se pronuncia desde la clandestinidad: “¿Por qué no dicen la verdad?”

El asesinato de una niña de 9 años en Cañete conmocionó a la ciudadanía. La familia de la menor señala como responsable a Víctor Jesús López Villagómez, de 21 años, expareja de la hermana de la pequeña, quien ahora está prófugo.

De acuerdo con el testimonio de María de los Ángeles Juárez, expareja del agresor, ella estaba en su casa con su hermana menor y su hijo, cuando López Villagómez llegó a bordo de una motocicleta, ambos parecen discutir en la puerta y luego el presunto asesino ingresa de manera violenta.

“Nunca imaginé que iba hacer eso, siento rabia, él pensaba que si me mataba primero mi hermanita iba a correr, pero se la agarró primero con ella”, sostuvo a Domingo Al Día.

Además, dicho programa accedió a un mensaje que Víctor López envió a un familiar de su expareja, donde deja entrever que otra persona habría atacado a la menor.

“Por qué dirán que yo he matado a K.. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no dicen que yo llevé a un pata y él estaba más borracho que yo y entró como a robar y K.. gritó cuando él entró? Quisiera contarles a ustedes, pero no puedo por la Policía me busca”, expresó.