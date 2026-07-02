La Policía Nacional capturó a Ángel Josué Cuadros Luna, de 22 años, quien es señalado como el presunto autor del asesinato del suboficial de segunda Jairo Bernardo Gamboa Tineo, registrado el 13 de marzo.

Según RPP, el crimen ocurrió mientras el efectivo policial jugaba un partido de fútbol en una cancha sintética de la asociación Las Brisas de Tungasuca, ubicada en el distrito de Comas.

De acuerdo con el mayor de la Policía Johnny Mota Flores, jefe de la División de Investigación de Homicidios, Cuadros Luna cuenta con antecedentes policiales y sería el presunto responsable de disparar contra el agente.

El coronel también señaló que, según la principal hipótesis de la Policía, el asesinato estaría relacionado con las investigaciones que la víctima llevaba a cabo contra una organización criminal.

“Estamos trabajando bajo la hipótesis de que pudo haber sido debido a la labor propia del efectivo policial en su trabajo en la búsqueda de información y también de esclarecer los diferentes delitos relacionados con la extorsión, que pudo haber sido, en este caso, víctima de una organización criminal”, señaló.

Mota indicó que la Policía sospecha que la organización criminal ‘Los Gallegos del Norte’ ordenó el ataque debido al trabajo de investigación que el efectivo policial desarrollaba contra sus integrantes.

Según la PNP, esta persona habría cometido el crimen con la participación de Juan Carlos González, señalado como el conductor de la motocicleta utilizada para huir de la escena del homicidio.

Asimismo, las autoridades dispusieron siete días de detención preliminar contra Cuadros Luna, como parte de las investigaciones por este caso.