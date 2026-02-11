En las últimas horas, agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres presuntos delincuentes señalados como responsables de los recientes ataques armados contra la empresa de transportes Pesqueros, incluido el ocurrido el pasado fin de semana, en el que falleció un conductor.

Según informó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, los sospechosos, todos de nacionalidad peruana, fueron detenidos durante un operativo policial en la provincia constitucional del Callao.

El alto mando confirmó que los tres detenidos han admitido su participación en los ataques contra la empresa Pesqueros.

“Es un trabajo que ha venido haciendo la Dirección de Inteligencia con la Depincri de Breña-Pueblo Libre. Al momento de la intervención, ante la contundencia de la evidencia, han terminado por confesar, primero, el ataque que han hecho el día de hoy (ayer), pero ante las fotografías y los videos mostrados del ataque del día sábado (...) han terminado por confesar”, sostuvo.

Los sospechosos se movilizaban en un automóvil blanco, presuntamente el mismo vehículo utilizado en el ataque armado del pasado sábado en Santa Anita, que dejó como saldo la muerte de un chofer.

Según fuentes policiales citadas por RPP, los detenidos han sido identificados como Aldair Rodríguez Loayza (27), Juan Pablo Pastrana Pajuelo (41) y Félix Leonardo Polo (26).

Entre los objetos incautados a los sospechosos se encontraron un arma de fuego, 16 municiones y dos cartuchos de dinamita.

Mediante su cuenta en X, la Policía Nacional informó sobre la detención de tres presuntos miembros de la banda criminal ‘Los Fuleros de Krito’. Según la institución, entre los capturados se encuentra el cabecilla, alias ‘Krito’, quien tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas (TID), receptación, estafas y violencia contra la mujer.