Un bus de la empresa de transportes El Rápido fue atacado a balazos durante la madrugada de este sábado en el distrito de Carabayllo. Según el reporte de RPP, la unidad se encontraba en circulación con pasajeros a bordo cuando fue interceptada por delincuentes que previamente habían entregado una amenaza dirigida a la empresa.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de la 1:00 a.m. cuando dos personas que se desplazaban en una motocicleta se acercaron al vehículo y entregaron una nota extorsiva al conductor. Tras ello, ambos abandonaron el lugar. Minutos después, otros sujetos aparecieron cerca de la unidad y realizaron varios disparos contra el vehículo. El ataque se produjo pese a que en el interior viajaban pasajeros junto al chofer.

A pesar de los disparos efectuados contra la unidad, ninguna persona resultó herida. Los pasajeros y el conductor lograron salir ilesos del incidente. El chofer acudió a la dependencia policial correspondiente para presentar la denuncia y ahora el caso ha quedado en manos de las autoridades, que iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables.

¿Quiénes estan detrás del ataque?

La nota entregada al conductor contenía amenazas dirigidas a los trabajadores de la empresa de transportes. El escrito estaba firmado por la organización criminal conocida como Los Primos del Cono Norte. Los presuntos extorsionadores advertieron sobre posibles ataques contra los conductores si no se atendían sus exigencias.

“Comuníquense o el siguiente ejemplo es un chofer MUERTO”, señala la nota que dejaron.



