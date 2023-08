Dos grupos de construcción se enfrentaron a balazos en el complejo deportivo Jorge Chávez, ubicado en el cuarto sector del Progreso, cerca al colegio 2025, en el distrito de Carabayllo.

Según los vecinos, existen planes para renovar la mencionada institución y los miembros de construcción civil en los distritos de Comas y Carabayllo están compitiendo por obtener el contrato de obra.

“Los de Comas están viniendo con armas de fuego. Nosotros les hemos visto las armas y los policías no les han hecho requisa, no han buscado. Los policías han estado parados ahí solamente se han acercado y decirles que se retiren los policías no han hecho nada”, declaró una vecina.

A pesar de los esfuerzos de la comisaría de El Progreso por restablecer el orden, los grupos de trabajadores de la construcción eran más numerosos. Después del conflicto, los padres y profesores de la escuela llevaron a cabo una manifestación para demandar que las autoridades intervengan y pongan fin a estos enfrentamientos.

