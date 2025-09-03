Un incendio de gran magnitud se desató este miércoles 3 de septiembre en una planta de producción situada en la avenida José Saco Rojas, asociación Villa María de Carabayllo.

El siniestro generó preocupación entre los vecinos de la zona y demandó la intervención de nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), que desde hace más de dos horas trabajan en controlar las llamas.

De acuerdo con la información brindada por el CGBVP, la alerta de emergencia se recibió a las 12:25 p.m., tras lo cual se enviaron cisternas, ambulancias y equipos de rescate. El objetivo principal es evitar que el fuego se propague hacia las viviendas y negocios cercanos.

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni personas heridas, aunque los daños materiales son significativos, informó Exitosa.

La magnitud del fuego obligó a la evacuación preventiva de la zona, mientras la densa columna de humo era visible desde varios puntos del distrito.

En medio de la emergencia, los pobladores y trabajadores de la planta participaron en labores de apoyo. Algunos colaboraron trasladando agua, mientras otros ayudaron a retirar materiales inflamables para reducir los riesgos de propagación.