El desalojo previsto en la zona de San Antonio de Torreblanca, en el distrito de Carabayllo, fue suspendido luego de registrarse enfrentamientos entre efectivos policiales y un grupo de pobladores. La decisión fue adoptada por la autoridad judicial a cargo del caso debido a la falta de garantías para continuar con el operativo.

La disposición fue informada por el secretario judicial del Segundo Juzgado Civil del distrito, Ángel Torres Guillermo. Con ello, la intervención quedó detenida en medio de un escenario de tensión y presencia policial en el sector.

La autoridad judicial evaluó las condiciones en las que se desarrollaba la intervención y determinó que no existían condiciones de seguridad suficientes. En ese contexto, se dispuso la paralización inmediata del procedimiento de desalojo.

El área permaneció bajo control policial mientras se realizaban las coordinaciones correspondientes tras la suspensión. Las acciones en el lugar quedaron en pausa a la espera de nuevas disposiciones.

Incidentes durante el operativo

Durante la ejecución del desalojo se produjeron enfrentamientos entre vecinos y agentes de la Policía Nacional. Los incidentes derivaron en personas heridas que fueron trasladadas a un centro de salud cercano para su atención.

Asimismo, se reportó que dos efectivos policiales resultaron lesionados en medio de los disturbios. Uno de ellos fue afectado por el impacto de un artefacto explosivo lanzado desde una vivienda.

Las autoridades informaron que una persona fue detenida tras ser señalada como presunta responsable de la agresión a los agentes. El intervenido fue llevado a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes.

La intervención respondía a una medida vinculada a un proceso judicial por la propiedad de los terrenos en la zona. El caso involucra a una inmobiliaria que sostiene derechos sobre el predio y a familias asentadas en el área.