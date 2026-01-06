La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que llegó a su etapa final la implementación de la segregación física en la avenida Abancay, una vía clave por donde circulan 21 rutas autorizadas y los servicios del Corredor Morado.

Pavel Flores, vocero de la ATU, señaló que la intervención técnica permitirá una reducción significativa en los tiempos de traslado de los buses, pasando de 20 a 6 minutos en el tramo comprendido entre el jirón Amazonas y la avenida Nicolás de Piérola, según explicó durante una presentación realizada en Miraflores.

El plan contempla la habilitación de dos carriles exclusivos para el transporte público, delimitados con bolardos metálicos y “topellantas” instalados cada tres metros. De acuerdo con evaluaciones de la ATU, esta configuración elevará la velocidad promedio de los buses de 11 km/h a 20 km/h.

La colocación de los elementos de seguridad culminará el 19 de enero y, desde el 20 de enero, se iniciará una fiscalización estricta.

Los vehículos que invadan los carriles segregados incurrirán en la infracción G10, sancionada con una multa de S/ 440 y la reducción de puntos en el récord del conductor.