La Defensoría del Pueblo informó que intervino en el caso de un adolescente del Liceo Naval “Almirante Guise”, tras una denuncia por violencia en su agravio. El organismo supervisará las acciones de las autoridades para garantizar la protección de sus derechos.

La entidad señaló que el estudiante debe recibir atención médica y psicológica especializada, junto con el acompañamiento de su familia. Además, pidió evitar situaciones que puedan generar una nueva afectación durante su recuperación.

“la víctima reciba atención inmediata que garantice el restablecimiento de su salud física y psicológica, con acompañamiento especializado que evite cualquier forma de revictimización, y con el debido acompañamiento de su familia”, indicó.

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Frente al execrable… pic.twitter.com/nZKKWvfVr2 — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) September 18, 2026

Solicitan garantizar sus estudios

El organismo también pidió adoptar medidas para que el adolescente pueda continuar con su formación en condiciones adecuadas. La entidad señaló que el entorno educativo debe respetar sus derechos y proteger su integridad y dignidad.

“Deben adoptarse las medidas respectivas a efectos de garantizar que su derecho a la educación se restablezca en un entorno seguro, donde se respeten sus derechos y se protejan, sobre todo, su integridad y dignidad”, precisó.

La Defensoría expresó preocupación por la respuesta del centro educativo ante las advertencias que, según indicó, habían realizado previamente los padres de familia. Por ello, planteó investigar la actuación de las autoridades del plantel.

“Resulta preocupante la falta de atención oportuna de la Institución Educativa, pese a las alertas formuladas por los padres de familia”, señaló.

En el ámbito administrativo, la institución sostuvo que corresponde revisar la conducta de las autoridades del Liceo Naval. Asimismo, indicó que el Ministerio Público y el Poder Judicial deberán determinar las responsabilidades que correspondan respecto del personal y los estudiantes involucrados, dentro de sus competencias y del marco de la justicia juvenil.