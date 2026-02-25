La investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano registra un nuevo elemento tras la ausencia de la periodista Marisel Linares a la citación policial dentro de las diligencias preliminares. El caso se refiere al accidente de tránsito en San Isidro que costó la vida a la joven.

Según la información difundida, la víctima habría sido atropellada por Adrián Villar Chirinos, hijastro de una figura de Willax Televisión. Las diligencias preliminares buscan determinar responsabilidades por el hecho ocurrido en El Golf.

“Al no presentarse a la diligencia ni enviar una justificación formal, Linares podría ser incluida en la investigación preliminar por presunto encubrimiento y obstrucción a la justicia”, advirtió la defensa de la familia Marzano.

La abogada de los deudos criticó públicamente la ausencia de la periodista: “Lo que entendemos es que no está colaborando con la justicia. Lo que nosotros vamos a proceder es que se la cite de manera compulsiva”, afirmó, anunciando que pedirán que Linares rinda su manifestación ante las autoridades.

La letrada señaló que la ausencia de una justificación documentada se interpreta como una negativa a colaborar con el proceso. Por ello, evaluarán solicitar que Linares sea incorporada a la investigación por encubrimiento u obstrucción.

La familia de la joven deportista exigen que el caso no quede impune y que se determinen todas las responsabilidades, tanto del conductor como de cualquier otra persona vinculada.