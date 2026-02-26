La Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro–Lince incorporó a la periodista Marisel Linares como investigada en el caso de la muerte de la deportista peruana, Lizeth Marzano, por el presunto delito de encubrimiento personal a favor de su hijastro, Adrián Alonso Villar Chirinos.

La decisión se da en el marco de la investigación preliminar que se sigue contra Adrián Villar por homicidio culposo y omisión de socorro tras el atropello ocurrido el 17 de febrero en la avenida Camino Real, en el distrito de San Isidro.

La disposición fiscal se adoptó luego de que se difundieran imágenes que registran reuniones posteriores al accidente, material que fue incorporado a las diligencias. El Ministerio Público dispuso continuar con la investigación en sede policial para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar responsabilidades.

Cámaras de seguridad captaron los movimientos de Villar tras el atropello. A las 2:32 a.m., una camioneta blanca se dirigió hacia la zona del accidente y, minutos después, el vehículo fue registrado estacionándose en el parque Alfonso Ugarte.

En las imágenes se observa el descenso de Villar, junto a la periodista Marisel Linares y su pareja; así como a la influencer Francesca Montenegro y su padre, Juan Montenegro. Posteriormente, se ve a policías.

El registro audiovisual forma parte de los elementos que evalúa la Fiscalía dentro del proceso.