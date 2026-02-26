Una testigo clave de la noche en que Lizeth Marzano perdió la vida tras ser atropellada rompió su silencio y reveló detalles inesperados sobre el accidente.

La mujer identificada como Fanny Zorzet brindó nuevos detalles sobre el trágico hecho que terminó con la vida de la deportista. Ante las cámaras del programa ‘Mesa Caliente’ de Panamericana TV, señaló que, luego del impacto de la camioneta conducida por Adrián Villar, Marzano fue expulsada aproximadamente 10 metros.

En ese sentido, la testigo relató que el conductor impactó a Lizeth y “paró un segundo, corrió por toda la avenida Camino Real”. Añadió además que la deportista fue embestida contra un árbol ubicado en la vía peatonal, por lo que, según indicó, “sí se habría subido al sardinel”.

La mujer también dijo que, luego del accidente, personal de Serenazgo llegó al lugar en un tiempo aproximado de entre cinco y diez minutos, mientras que la ambulancia demoró cerca de 20 minutos en arribar para auxiliar a Lizeth Marzano, quien se encontraba inconsciente a causa del fuerte impacto.

“Nos hemos acercado cuatro personas que estaban acá. Lizeth estaba boca abajo (...) la trataron de voltear. No es que estuviera pidiendo ayuda, estaba inconsciente. Habrá sido 5 o 10 minutos que llevó serenazgo. Lo que sí no llegaba era la policía y de ahí sí vino ambulancia”, manifestó Zorzet.

En declaraciones con los medios de comunicación, la mujer, quien momentos antes había salido a pasear a su perro cuando presenció la tragedia, calificó la muerte de Lizeth Marzano como “una negligencia de tiempo”.

PNP detuvo preliminarmente a Adrián Villar por atropello y posterior muerte de Lizeth Marzano

Adrián Villar fue intervenido preliminarmente durante la madrugada de este jueves, como parte de la investigación que se le sigue por el atropello que provocó la muerte de Lizeth Marzano Noguera. El hecho ocurrió el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por RPP, la medida fue ejecutada luego de que distintos medios difundieran nuevos videos en los que se aprecia a Adrián Villar en un parque, acompañado por su padre y por la periodista Marisel Linares, pareja de este, pocas horas después del accidente.

La detención de Villar Chirinos fue realizada por agentes de Inteligencia de Tránsito y de Investigación de Accidentes de Tránsito en un inmueble ubicado en la avenida Jorge Vanderghen, en el distrito de Miraflores. Posteriormente, el joven fue trasladado a la sede de Medicina Legal para cumplir con las diligencias correspondientes al protocolo.

Luego, será llevado a la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito, ubicada en el distrito de La Victoria, donde deberá brindar su declaración ante el Ministerio Público.

Según un documento fiscal al que accedió dicho medio, la detención preliminar de Adrián Villar se dispuso en el marco de la investigación que se le sigue “por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, y por el delito de omisión de socorro, en agravio de Lizeth Marzano Noguera; y, por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de fuga del lugar de accidente de tránsito, en agravio del Estado-representado por el Poder Judicial”.